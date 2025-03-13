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'Ben Kazım Yücel olarak muhalefet duygusu ile yoluma devam ediyorum'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Kazım Yücel: 'Bizim dışımızda da Türkiye gündemini belirleyen bir muhalefet partisinin kalmadığını düşünüyoruz. Giden arkadaşlara söyleyecek bir şey yok. Onları geride bıraktık' dedi.

'Ben Kazım Yücel olarak muhalefet duygusu ile yoluma devam ediyorum'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Kazım Yücel İYİ Parti’de ayrılmaların yaşandığı hakkında açıklamalarda bulunarak; “Her seçimden sonra başarılı olamayan partilerde ayrılmalar yaşanır. Ana muhalefet de olsanız umutların kırıldığı ve kopmaların yaşandığı süreçler olur. Genel Başkanımız söyledi; “Biz gidenlerle zaman harcamayalım, gidenler gitmiştir. Türkiye’nin gündeminde birçok sorun var. Bir de bunun arkasına giden arkadaşlarla ilgili bir şey söylememe kararı almıştık ama taş olsa çatlardık” dedi. Dağılma demeyelim ama mutlaka kopmalar olur. Bu kopmalardan bazılarını yaşadık. Ben Kazım Yücel  olarak muhalefet duygusu ile yoluma devam ediyorum. Genel Başkanıma çok inanıyorum. Ama bizim dışımızda da Türkiye gündemini belirleyen bir muhalefet partisinin kalmadığını düşünüyoruz. Giden arkadaşlara söyleyecek bir şey yok. Onları geride bıraktık. Önümüzdeki hedef iyi bir kadroyla Türkiye’yi idare etmeye yönelik bir kadro oluşturup seçimlerde toplumdan oy isteyeceğiz. Yerel yönetimde herkes Tomarza’ya baksın. Hizmette eksik yok. Temelde yapılması gerekenlerin hepsi yapılıyor. Borçlar aşağı iniyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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