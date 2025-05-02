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Bilgi yarışmasında Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi 1. oldu

'Sen yaparsın Melikgazi' projesi kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi 1. oldu.

Bilgi yarışmasında Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi 1. oldu

'Sen yaparsın Melikgazi' projesi kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi 1. oldu.

'Sen yaparsın Melikgazi' projesi kapsamında tarih konulu bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi 1. oldu. Okul Müdürü Atila Daşdemir, "Proje okulları dahil olmak üzere bütün liseler arasında birinci olan öğretmen ve öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum. Okul olarak akademik başarılar yanında sosyal ve kültürel alanda da adından söz ettiren bir okul olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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