Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası

Kayseri’de M.E., A.S., M.A ve F.N. hakkında uyuşturucu ticareti suçuyla dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık M.E. tutuksuz sanık A.S. ve taraf avukatları katılırken, tutuklu sanık M.A ve F.N. tutuklu duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma savcısı sanıkların ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar M.E., A.S., M.A. ve F.N. suçlamayı reddetti.

Mahkeme heyeti ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan M.A.ya 11 yıl hapis ve 30 bin lira, M.E.'ye 11 yıl hapis ve 30 bin lira, F.N.'ye 8 yıl 9 ay hapis ve 21 bin lira, A.S.'ye ise 8 yıl 9 ay hapis ve 21 bin adli para cezası verdi. Tutuksuz sanık A.S. duruşmanın ardından tutuklandı. Sanıklardan A.S. ile M.A. karar sonrası mahkeme heyetine tepki gösterdi.