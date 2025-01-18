Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde K.T.(25), A.E.C.(26) ve K.A.(22) gözaltına alınarak haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlemler başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; K.T.(25), A.E.C.(26) ve K.A.(22) gözaltına alınarak haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlemler başlatıldı.