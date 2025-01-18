Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde K.T.(25), A.E.C.(26) ve K.A.(22) gözaltına alınarak haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlemler başlatıldı.

Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; K.T.(25), A.E.C.(26) ve K.A.(22)  gözaltına alınarak haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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