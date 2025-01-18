  • Haberler
  • Gündem
  • Özhaseki ve Büyükkılıç, yüksek irtifada bir araya geldi

Özhaseki ve Büyükkılıç, yüksek irtifada bir araya geldi

Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile medya temsilcileri Erciyes'te bir araya geldi. Burada Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi de ziyaret edildi. Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti Genel Merkez Üst Kurul Delegesi Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile medya temsilcileri Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti.

Özhaseki ve Büyükkılıç, yüksek irtifada bir araya geldi

 Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile medya temsilcileri Erciyes’te bir araya geldi. Burada Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi de ziyaret edildi.

Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti Genel Merkez Üst Kurul Delegesi Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile medya temsilcileri Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni ziyaret etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Uyuşturucu madde suçundan aranan 2 firari yakalandı
Uyuşturucu madde suçundan aranan 2 firari yakalandı
Vali Gökmen Çiçek'ten başarılı AFAD personeline takdir belgesi
Vali Gökmen Çiçek'ten başarılı AFAD personeline takdir belgesi
Kayseri'ye 22 yılda 459 milyar liralık dev yatırım
Kayseri'ye 22 yılda 459 milyar liralık dev yatırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'ni tarihi zenginliğine övgü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'ni tarihi zenginliğine övgü
Kayseri-Niğde karayolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Kayseri-Niğde karayolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Kayseri'yi yalnız bırakmayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan; “ Kayseri’yi yalnız bırakmayacağız”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!