Özhaseki ve Büyükkılıç, yüksek irtifada bir araya geldi

Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile medya temsilcileri Erciyes’te bir araya geldi. Burada Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi de ziyaret edildi.

Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti Genel Merkez Üst Kurul Delegesi Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile medya temsilcileri Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni ziyaret etti.