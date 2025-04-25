Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık 15 yıl hapis cezası aldı
Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçuyla hakkında dava açılan R.N. 15 yıl hapis ve 150 Bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
Kayseri’de uyuşturucu ticareti suçuyla gözaltına alınan R.N. tutuklanarak ceza evine gönderildi.
SANIK: ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTİYORUM
Karar duruşmasında tutuklu sanık R.N. ve avukatı hazır bulundu. Burada konuşan sanık, “Uyuşturucu ticareti yapmadım. Aracılık yaptım. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti R.N.’ye ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan 15 yıl hapis ve 150 Bin TL adli para cezası vererek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.