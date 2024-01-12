Üzerinden 804 yıl geçti ama unutulmadı

Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus ölümünün 804. yılında Şifahiye Medresesi'ndeki türbesinin başında dualarla anıldı.

PAYLAŞ
  • 12.01.2024 13:44
  • Güncelleme: 12.01.2024 13:44
Üzerinden 804 yıl geçti ama unutulmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus ölümünün 804. yılında Şifahiye Medresesi’ndeki türbesinin başında dualarla anıldı.

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programına Sivas Valisi Sn. Yılmaz Şimşek, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen programda Sultan 1. İzzeddin Keykavus’un kabri başında dualar edildi. Kuran-i kerim okundu.

İzzeddin Keykavus kimdir?

Saltanatı döneminde ülkesini dünyaya ve denizlere açan sahil ve limanlara kavuşturmuş; ticaretin gelişmesini sağlamış, Haçlıların İstanbul’u işgaliyle ortaya çıkan durumdan çok iyi istifade ederek; Komnenos Hanedanı’nı, Kilikya Ermeni Krallığı’nı, Eyyûbîler ve Artukluları Selçuklu Devleti’ne tâbi kılmış bir Selçuklu Sultanıdır.

O dönemde Sivas’ı Devletinin başkenti yapmış; Anadolu’daki Selçuklu tıp eğitim yeri ve hastanelerinin en büyüklerinden olan Sivas Darüşşifası’nı yaptırmıştır.

İzzeddin Keykavus son seferini Halep üzerine yapmış, sefer hazırlığı sırasında hastalığa yakalanmıştır. Hastalığı artan Sultan, hekimlerin tavsiyesine uyularak havasının ve suyunun iyi geleceği ümidiyle götürüldüğü Malatya yakınındaki Viranşehir’de vefat etmiştir. Naaşı Sivas’ta inşa ettirdiği darüşşifadaki türbesine defnedilmiştir.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Palancıoğlu'ndan Hürriyet esnafına ziyaret

Başkan Palancıoğlu'ndan Hürriyet esnafına ziyaret

Bünyan Devlet Hastanesi Bölgesi'ne yeni yol

Bünyan Devlet Hastanesi Bölgesi'ne yeni yol

Başkan Büyükkılıç'tan 6 milyon TL'lik asfalt yenileme çalışmalarına yakın takip

Başkan Büyükkılıç'tan 6 milyon TL'lik asfalt yenileme çalışmalarına yakın takip

Uyuşturucudan 3 günde 19 kişi tutuklandı

Uyuşturucudan 3 günde 19 kişi tutuklandı

Galatasaray-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Galatasaray-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Tarihi mekanda tarih dersi

Tarihi mekanda tarih dersi

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

6
Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIFA'dan Kayserispor dahil 7 kulübe transfer yasağı

FIFA’dan Kayserispor dahil 7 kulübe transfer yasağı

Zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

Zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

DAHA FAZLA
Mame Thiam veda mesajı yayınladı

Mame Thiam veda mesajı yayınladı

Öğrencilerin kavgası kanlı bitti

Öğrencilerin kavgası kanlı bitti

Kayseri'de beklenen kar yağışı başladı

Kayseri’de beklenen kar yağışı başladı

Kayseri'de 8 araçlı zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Kayseri'de 8 araçlı zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Galatasaray – Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Galatasaray – Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek