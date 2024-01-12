Üzerinden 804 yıl geçti ama unutulmadı

Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus ölümünün 804. yılında Şifahiye Medresesi’ndeki türbesinin başında dualarla anıldı.

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programına Sivas Valisi Sn. Yılmaz Şimşek, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen programda Sultan 1. İzzeddin Keykavus’un kabri başında dualar edildi. Kuran-i kerim okundu.

İzzeddin Keykavus kimdir?

Saltanatı döneminde ülkesini dünyaya ve denizlere açan sahil ve limanlara kavuşturmuş; ticaretin gelişmesini sağlamış, Haçlıların İstanbul’u işgaliyle ortaya çıkan durumdan çok iyi istifade ederek; Komnenos Hanedanı’nı, Kilikya Ermeni Krallığı’nı, Eyyûbîler ve Artukluları Selçuklu Devleti’ne tâbi kılmış bir Selçuklu Sultanıdır.

O dönemde Sivas’ı Devletinin başkenti yapmış; Anadolu’daki Selçuklu tıp eğitim yeri ve hastanelerinin en büyüklerinden olan Sivas Darüşşifası’nı yaptırmıştır.

İzzeddin Keykavus son seferini Halep üzerine yapmış, sefer hazırlığı sırasında hastalığa yakalanmıştır. Hastalığı artan Sultan, hekimlerin tavsiyesine uyularak havasının ve suyunun iyi geleceği ümidiyle götürüldüğü Malatya yakınındaki Viranşehir’de vefat etmiştir. Naaşı Sivas’ta inşa ettirdiği darüşşifadaki türbesine defnedilmiştir.