Uyuşturucudan aranan 2 firari şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay ve 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi 2 şahıs yakalandı.

Uyuşturucudan aranan 2 firari şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay ve 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yaparak, huzur bozan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak’ suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.A. (50) ve aynı suçtan 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.C. (48) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 2 şahıs ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Bir haftada Fetö'den 9, dini istismardan 4 kişiye işlem yapıldı
Bir haftada Fetö'den 9, dini istismardan 4 kişiye işlem yapıldı
Öğrenci ve Velilerin Güvenli Yol Talebi
Öğrenci ve Velilerin Güvenli Yol Talebi
İstişare Toplantısı, Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında yapıldı
İstişare Toplantısı, Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında yapıldı
İncesu Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor
İncesu Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor
Yeşil Mahalle pazar yeri yenilendi
Yeşil Mahalle pazar yeri yenilendi
Minik şifa deposu, fazla tüketildiğinde zehir oluyor
Minik şifa deposu, fazla tüketildiğinde zehir oluyor