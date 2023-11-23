Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Türkiye'nin en büyük ve en önemli rehabilitasyon merkezlerinden birisi olacak İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yapımı devam eden Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

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  • 23.11.2023 14:03
  • Güncelleme: 23.11.2023 16:07
Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Türkiye’nin en büyük ve en önemli rehabilitasyon merkezlerinden birisi olacak İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde yapımı devam eden Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

İnsan odaklı projeleri ile takdir toplayan ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile önemli projelere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu. Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde hayırseverlerin desteği ile hayata geçirilecek olan projede gelinen son durum hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, “Valimiz Gökmen Çiçek ile birlikte İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde yapımı devam eden Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmaları yerinde inceledik” dedi.

Merkezin uyuşturucu ile mücadelede dönüm noktalarından biri olacağına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, rehabilitasyon merkezinde çalışmaların hızla devam ettiğini görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

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İHA

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