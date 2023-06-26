5 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden komşunun oğlu adli kontrol şartıyla serbest

Kayseri’de 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan komşularının oğlu M.V. (17) savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri’de meydana gelen olayda annesinin 5 yaşındaki çocuğu istismar eden komşuları toplanan deliler neticesinde gözaltına alındı. Olayı itiraf eden 17 yaşındaki M.V. savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.