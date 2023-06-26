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5 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden komşunun oğlu adli kontrol şartıyla serbest
Kayseri'de 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan komşularının oğlu M.V. (17) savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
- 26.06.2023 14:08
- Güncelleme: 26.06.2023 14:08
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Kayseri’de 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan komşularının oğlu M.V. (17) savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri’de meydana gelen olayda annesinin 5 yaşındaki çocuğu istismar eden komşuları toplanan deliler neticesinde gözaltına alındı. Olayı itiraf eden 17 yaşındaki M.V. savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
1ha
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