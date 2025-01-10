Uzman Büyükperdah: 'Bir insanın mahremiyet eğitimi varsa karşıdaki insanın mahremiyetine saygısı yükselir'

Çocuk Gelişim Uzmanı Zeynep Büyükperdah Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Psikoloji Saati’ programına katılarak moderatör Merve Esersoy’un sorularını yanıtladı.

Çocuk Gelişim Uzmanı Zeynep Büyükperdah, çocukların mahremiyet kuralları ile ilgili açıklamalarda bulunarak; "Aileler, çocuklara şimdi ne verirse, meyvelerini ergenlikte yetişkinlikte yer. Bu konular o kadar önemli ki çocukların hayatlarında ilerleyen süreçlerde nasıl bir insan olacaklarını, kişiliklerine, sınırlarının neler olması gerektiğini, başkalarının sınırlarına nasıl bir noktada durmaları gerektiğini öğrenirler ilerleyen yaşlarda. Birinin eşyasına temas edilmemesi gerektiğini veya birinin çantasının karıştırılmaması gerektiğini bir çocuk küçük yaşta öğrendiyse ilerleyen yaşlarda hem bu anlamdaki merakı azalır hem bu anlamdaki zorbalığa uğrama veya zorbalık uygulama veya taciz uygulamaları daha da azalıyor. Çünkü bir insanın mahremiyet eğitimi varsa kendi mahremiyetinden ziyade karşıdaki insanın mahremiyetine saygısı yükselir. Karşıdaki insanın kişisel alanlarına saygısı yükselir. Kişisel eşyalarını, alanlarına saygısı yükselmektedir" ifadelerini kullandı.

Ailelerin çocukların sorduğu sorulara, anlayacağı dilde cevap vermeleri gerektiğini belirten Büyükperdah şöyle konuştu; "Aileler, özel bölgelere çok fazla isim takıyorlar. Çocuklarda ciddi zihin karmaşalarına yol açıyorlar. Çocuklar çok merak ediyor. Anne ben nereden geldim? Anne benimki neden böyle? Erkek arkadaşımınki, neden böyle? diye. Buralarda ailelerin yapmaması gereken, yanlışlar tam olarak, konuların üstünü kapatmamalılar. Çocuğa, yaş grubuna göre, yaş seviyesine, gelişim seviyesine göre onu tatmin edici. Çok detaya girmeden üstün körü ama doğru bilgileri vermeliler. Hepsi birbirinden farklı kavramlar öğrendiklerinde birlikte çatışma bile yaşayabilirler. Ve onlar doğruyu bilmediklerinde ebeveynleri onlara doğruyu anlatacak. Ama her çocuğun ebeveyni de net olmuyor maalesef ki. En çok dikkat etmemiz gereken konu bizim burada çocukların sorduğu sorulara, detaylı açıklamaya gerek yok. Onun yaş grubuna göre kısa, basit, net ama çocuğun anlayacağı dilde bir cevaplar verilmeli."