Şehir protokolü Kayserispor için bir araya geldi

Kayserispor, yarın Samsunspor ile oynanacak olan müsabaka öncesi AKP'li milletvekilleri Hulusi Akar, Sayın Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'i ağırladı.

Şehir protokolü Kayserispor için bir araya geldi

Kayserispor, Süper Ligin 19’uncu haftasında sahasında Samsunspor’u konuk edecek. Sarı kırmızılılar bu maç öncesi Milli Savunma Eski Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ve beraberlerindekileri ağırladı. Ziyaretçiler kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktör Sinan Kaloğlu ve futbolcularla sohbet ettiler.

Haber Merkezi

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