Kıranardı sakinleri, geleneksel pilav şenliğinde buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Kıranardı Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği ile Kıranardı Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Pilav Şenliği’nde Kıranardı sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Kıranardı Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği ile Kıranardı Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Pilav Şenliği’ne katıldı. Kıranardı Mahallesi’nde bir okul bahçesinde düzenlenen şenliğe Başkan Büyükkılıç ve Akar’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şenlikte Kıranardı sakinlerine hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, adeta kendi evine gelmenin sevincini yaşadığını belirterek, “Buradaki değerli derneğimizin başkanına, muhtarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Kıranardı’ya gelince gönlümüz ferahlar. Burasının gönül insanları, güzel insanların bizlere bakışı, duruşu, bizlere olan ilgisi çok farklı ve çok da hakikaten bizleri keyiflendirir. Her birinizin alnından öpüyorum, iyi ki varsınız” dedi. Başkan Büyükkılıç, Kıranardı sakinlerinin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bir araya geldiğine işaret ederek, “Ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı, Kayseri sevdalısı, Kıranardı sevdalısı işte böyle güzel insanlar topluluğu. Burada söze ne hacet? Birlik, beraberlik olmuş, dayanışma olmuş, hepsi bir araya gelmiş. Bize de bu birliğimizi, beraberliğimizi koruma adına dua etmek yakışır. O açıdan Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Ayrıca Türk bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, devletimizi elimizden almasın. Hep beraber el ele gönül gönle daha nice güzel programlara diyorum” şeklinde konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara selamlarını ileterek, “Burası cennet vatanımızın cennet köşelerinden biri. Burada bizim gördüğümüz şey on yıl, yirmi yıl, otuz yıl önce baktığımıza göre hakikaten nereden nereye? Sayın Cumhurbaşkanımızın çok selamı var. Biraz önce telefonla konuştuk. Hepinize sevgilerini gönderiyor. Ve gerçekten cumhurbaşkanımızın dediği gibi nereden nereye? Bu yirmi sene otuz sene önceyi bilenler bilir, gerçekten çok gelişti Kıranardı’mız, diğer ilçelerimizle beraber” ifadelerini kullandı. Konuşmasında büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yapan Akar, “Büyük ve güçlü Türkiye için hep beraber omuz omuza çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunu sizlerin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla sürdüreceğiz ve başaracağız. Büyük ve güçlü Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Yürümeyeceğiz, koşacağız. Çok işler yapıldı. Sizlerin sevgisi, güveni, duası devam ettiği müddetçe bizim aşamayacağımız engel yok. Dolayısıyla birlikteliğimiz önemli” diye konuştu. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, etkinlik için de Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür etti. Akar, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bir tarafta Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, diğer tarafta Melikgazi Belediye Başkanımız Palancıoğlu, birlikte çalışmak suretiyle buradaki hayatı, valilerimiz, kaymakamlarımızla birlikte inşallah çok daha ileri götüreceğiz. Kıranardı’nın ve şehrimizin bu sevgiye gelmesine emeği geçen bütün devlet büyüklerimize, valilerimize, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet diliyorum.”

Başkan Büyükkılıç, konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ikramında bulundu.