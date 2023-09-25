Uzmanından öğrenci ve ebeveynlere uyarı: 'Renkli ve kokulu ürünlerden uzak durun'

Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, renkli ve kokulu ürünlerin içerisinde alerji yapan ve kanserojen maddelerin bulunabileceğini söyleyerek, Mutlaka ürünlerin üzerinde 'CE' ve 'TSE' sertifikası bulunması gerekiyor. Çok renkli, kokulu ürünlerden mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerekiyor. Sade ürünler tercih edilmeli dedi.

PAYLAŞ
  • 25.09.2023 13:38
  • Güncelleme: 25.09.2023 14:48
Uzmanından öğrenci ve ebeveynlere uyarı: 'Renkli ve kokulu ürünlerden uzak durun'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, renkli ve kokulu ürünlerin içerisinde alerji yapan ve kanserojen maddelerin bulunabileceğini söyleyerek, "Mutlaka ürünlerin üzerinde ’CE’ ve ’TSE’ sertifikası bulunması gerekiyor. Çok renkli, kokulu ürünlerden mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerekiyor. Sade ürünler tercih edilmeli" dedi.

Okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye alışverişlerinde yoğunluk yaşanırken Dermatoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Koç; öğrenci ve ebeveynleri sağlıklı ürünlerin kullanılması konusunda uyardı. Nikel alerjileri sık rastladıklarını ve bazı yöntemlerle tedavi edilebildiğini aktaran Koç, "Kırtasiye malzemeleri tabii ki önemli, alerji yapabiliyorlar. Metal, nikel alerjilerimiz var. Toplumda en sık gördüğümüz nikel alerjisi. Bunlar; makasta, pergelde, kalemtıraş, zımba gibi metal içerikli ürünlerde olabiliyor. Bunlara bağlı alerjilerde; elde su dolu küçük küçük kabarcıklar, batma, yanma, acıma hissine neden oluyor. Bunların tedavisinde kortizon, kremler ve alerji ilaçları veriyoruz, bunlarla rahatlatabiliyoruz" dedi.

Ürünleri alırken dikkat

Bazı kırtasiye ürünlerinde kanserojen maddelerin bulunabileceğini, bu yüzden renkli ve kokulu ürünler yerine sade ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Dr. Çağdaş Koç, "Bir de kanserojen olan malzemeler var. Bunların temasıyla birlikte deriden emilip kötü reaksiyonlara neden olabiliyor. Biz bu ürünleri istemiyoruz. Ürünleri alırken üzerlerinde mutlaka ’CE’ ve ’TSE’ işaretlerinden birisinin bulunması çok önemli. Ürünleri alırken bunlara dikkat edelim. Okul çantaları, kalem kutuları, beslenme çantaları, mataraların içerisinde azoboyaları çok kullanılıyor. Azoboyaları çok ucuz ve temini kolay bir ürün. O yüzden kırtasiye malzemelerinin içerisine giriyor. Oyun hamurlarına, pastel boyalara, sulu boyalara giriyor. En kötü özelliği temas alerjisi yapıyor ama bir de kanserojen özelliği var. En çok korktuğumuz da o. Azoboyaları ürünlerin üzerinde renk veriyor. Canlı, parlak, ışıltılı renkler veriyor. O yüzden bu tarz ürünleri alırken çok renkli ürünlerden mümkün olduğu kadar uzak duralım. Eskiden kullandığımız kokulu silgiler vardı, çok güzel kokardı. Artık çok şükür bunlar yasaklandı. İçindeki maddenin madde bağımlılığı yapıcı etkisi var. Bu tarz ürünleri kullanmak istemiyoruz. Bunların olmadığını bilmek için mutlaka ürünlerin üzerinde ’CE’ ve ’TSE’ sertifikası bulunması gerekiyor. Çok renkli, kokulu ürünlerden mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerekiyor. Sade ürünler tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uzmanından öğrenci ve ebeveynlere uyarı: 'Renkli ve kokulu ürünlerden uzak durun'

Uzmanından öğrenci ve ebeveynlere uyarı: 'Renkli ve kokulu ürünlerden uzak durun'

Şuşa Kültür Evi'nde sona gelindi

Şuşa Kültür Evi'nde sona gelindi

Başkan Büyükkılıç: 'Felahiye'ye 73 milyon TL'lik yol yatırımı yapıyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Felahiye'ye 73 milyon TL'lik yol yatırımı yapıyoruz'

Kocasinan'ın 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projesi, geniş yankı uyandırdı

Kocasinan'ın 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projesi, geniş yankı uyandırdı

Sürücüler 'Park Et-Vale' hizmetinden memnun

Sürücüler 'Park Et-Vale' hizmetinden memnun

Şiddet gören öğretmene meslektaşlarından destek

Şiddet gören öğretmene meslektaşlarından destek

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sivas Caddesi'nde hasarlı bina krizi

Sivas Caddesi’nde hasarlı bina krizi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri protokolünden Mevlid Kandili mesajları

Kayseri protokolünden Mevlid Kandili mesajları

Başkan Büyükkılıç'tan 6'ncı Kitap Fuarı'na davet: 'Unutmayın, bu tarihi not edin'

Başkan Büyükkılıç'tan 6'ncı Kitap Fuarı'na davet: 'Unutmayın, bu tarihi not edin'

DAHA FAZLA
Melikgazi sağlığa değer katmaya devam ediyor

Melikgazi sağlığa değer katmaya devam ediyor

TEMA Kayseri üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

TEMA Kayseri üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

KAYMEK'ten 3 bin 838 eserlik sergi

KAYMEK'ten 3 bin 838 eserlik sergi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan 'Süleyman Soylu' Paylaşımı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan 'Süleyman Soylu' Paylaşımı

Melikgazi Türkiye'de '10 iyi uygulama örnekleri' Arasına Girdi

Melikgazi Türkiye'de '10 iyi uygulama örnekleri' Arasına Girdi