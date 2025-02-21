Uzmanlar uyarıyor: Oruç sırasında ağız bakımına dikkat!

Şifadent Diş Polikliniği'nden Diş Hekimi Murat Belikbaşı, oruç tutarken ağız bakımının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Uzun süreli açlık ve susuzluğun ağız kokusu ve diş sağlığı problemlerine yol açabileceğini belirten Belikbaşı, ağız hijyenini korumak için şu önerilerde bulundu:

1. Dişlerinizi en az iki kez fırçalayın: Özellikle sahurdan sonra dişleri fırçalamak ağız hijyenini korumak adına önemlidir.

2. Yeterli su için: Vücut susuz kaldığında ağız kuruluğu oluşur ve bu da kötü kokuya neden olabilir. Oruç tutarken iftar ve sahur arasında bol su tüketmeye özen gösterin.

3. Şekerli ve kafeinli içeceklerden kaçının: Bu tür içecekler ağız kuruluğunu artırabilir ve ağız kokusuna yol açabilir.

4. Yoğurt tüketin: Yoğurt, kötü nefes kokusunu önleyen faydalı bakteriler içerir.

5. Diş taşlarını temizletin: Diş taşları ve plaklar ağızda kötü kokuya neden olabilir. Oruç döneminden önce diş taşı temizliği yaptırmak faydalı olacaktır.

6. Çürük ve kırık dişleri tedavi ettirin: Bu tür diş problemleri de ağızda kötü kokuya neden olabilir. Oruç döneminden önce diş tedavilerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.

Belikbaşı, ağız ve diş sağlığının oruç tutarken de korunması gerektiğini vurgularken, ağız bakımı ihmal edildiğinde oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı da uyardı.