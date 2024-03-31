Üzüm ve Çopuroğlu oylarını kullandı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm aynı okulda oylarını kullandı.

K Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi İlçesinde bulunan Şehit Cennet Yiğit İmam-Hatip Ortaokulu’nda 1145 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimin hayırlı olmasını dileyen Üzüm, “Yaklaşık 60 gündür yoğun bir seçim süreci yaşadık. Çalışmaları tamamladık. Nezaket içerisinde bir çalışma süreci geçti. Kimse kimseyi kırmadı herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bugünde demokrasimizin simgesi olan seçim günündeyiz. Geldik oyumuzu kullandık. Allah hayırlısını versin. Kayseri’ye en iyi hizmeti kim yapacaksa, uyum içerisinde kim çalışacaksa inşallah onlar seçilir. Akşamda seçim sonucunun ardından gerekli açıklamayı yaparız" şeklinde konuştu.

"Bu seçimin kaderini ilk defa oy kullanacak olan 1 milyon 32 bin insan belirleyecek"

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise sandıkta oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Çopuroğlu, “Seçim geldi gelecek derken, geldi. 80 günlük hummalı bir çalışmadan sonra bugün buradayız. 61 milyon 441 bin seçmenin oy kullanacağı bugünde 5 bin 155 kişiyi seçiyoruz. 50 bin 336 tanede muhtarı seçiyoruz. Türkiye’de toplam 973 tane ilçe var. 30 büyükşehir, 51’de il belediye başkanını seçeceğiz. Bu seçimin kaderini ilk defa oy kullanacak olan 1 milyon 32 bin insan belirleyecek. Önemli bir miktar” dedi.