Vali Çiçek 'Hacılar'a âşık Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a teşekkür ediyorum'

Kayseri Valiliği’nin öncülüğünde Hacılar Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Hacılar ERVA Spor Okulu, düzenlenen tören ile açıldı.

Açılışta konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Sporcunun ahlaki eğitimi ve dini değerlerle ilgili hassasiyetlerine özen gösterilen bir alan açmaktan mutluluk duyuyoruz” derken Vali Gökmen Çiçek de, “Hacılar da spor, kültür, sanat ile ilgili çalışmalar hep var. Burada gerçekten gençleri çok seven, sizin abiniz gibi, amcanız gibi olan Hacılar’a aşık Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Hacılar ERVA Spor Okulu açıldı. Açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, protokol üyeleri, işadamları, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Hacılar ERVA Spor Okulu’nun açılış töreninde konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ‘Sizlerin özellikle üzerinde durduğu, sporcunun ahlaki eğitimi ve dini değerlerle ilgili hassasiyetlerine özen gösterilen bir alan oluşturmaktan mutluluk duyuyoruz’ diyerek şunları söyledi:

"Dün, turizm ve tarım müdürlerimizle birlikte ilçemizin Karpuzsekizi ve Hürmetçi mahallelerinde turizm ve tarımla ilgili son gelişmeleri yerinde inceledik. Bugün ise sporla ilgili çalışmaların güzel bir örneği olan Erva Spor Okulları’nın açılışında sizlerle birlikteyiz. Kayseri’de 36.’sı, Hacılar’da ise ikinci geniş çaplı spor faaliyetini gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyorum. ERVA Spor Okulları’nın açılışı ile ilçemizde spor, kültür ve sanat alanında yapılan çalışmaların bir devamı olarak, 150’nin üzerinde genç ve sporcuya hizmet vereceğiz. Başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese, il ve ilçe spor müdürlerimize, şube müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu spor salonu, Sayın Kaymakamımızın talimatlarıyla yenilenmiştir. Sizlerin özellikle üzerinde durduğu, sporcunun ahlaki eğitimi ve dini değerlerle ilgili hassasiyetlerine özen gösterilen bir alan oluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Burada bulunduğunuz ve bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hepinize saygılar sunuyorum."

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de yaptığı konuşmada, "Hiçbir gencimizi sahipsiz bırakmayacağız. Her gencimizin yanında olacağız diyerek çıktığımız bu yolda, 1.5 yılda 36. ERVA Spor Okulu’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizi tuzağa düşürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Onlar, değerlerini bilen çocuklar olacaklar. İster madalya alsınlar ister almasınlar, önemli olan gençlerin bu salonları doldurması ve doğru yerlerde olmalarıdır. Gençleri zehirlemek isteyenler, hapishanelerde olacaklar. Hacılar ERVA Spor Okulları’nı yalnız bırakmayacaksınız. Ben de sizin yanınızda olacağım. Burada gerçekten gençleri çok seven, sizin abiniz gibi, amcanız gibi olan Hacılar’a aşık Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’a teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Hacılar ERVA Spor Okulu’nun açılışı yapıldı.