Vali Çiçek, 'Bu şehri bize miras bırakan o büyük kahramanlara minnet borcumuz var' 

Kayseri Valiliği himayelerinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Camiikebir Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği organizasyonuyla 881. vefat yıl dönümünde Danişmendli hükümdar Melik Muhammed Gazi için anma programı düzenlendi. Düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve il protokolü katılım sağladı.

‘BİZ BURADA GERÇEK KAHRAMANLARDAN BAHSEDİYORUZ’

Program kapsamında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri’nin maddi ve manevi mimarı, Kayseri’yi Türk İslam yurdu yapan ecdadımızdan, yani Muhammed Melikgazi’den bahsediyoruz. Bu salonu tıklım tıklım doldurduğunuz için, Kayseri’nin Valisi olarak ve Büyükşehir Belediye Başkanı adına da söylüyorum, sizlerle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.Biz bugün herhangi bir insanı anmıyoruz, biz burada gerçek kahramanlardan bahsediyoruz. Elinde kılıç tutarak Bizanslılarla, Haçlılarla mücadele eden ve bu şehri Türk yurdu yapan kahramanlardan. Her birimizin sokaklarında dolaştığı, yaşadığımız bu şehri bize miras bırakan o büyük kahramanlara minnet borcumuz vardır. Onları bir şahıs olarak tanıyoruz. Bu nedenle, vefanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah, seneye daha büyük bir organizasyonla birlikte oluruz” diye konuştu.