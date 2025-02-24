Şehirlerarası otobüste uyuşturucu ile yakalanan şahıs hakim karşısına çıktı

İddiaya göre Kocaeli’nde çalışan ve memleketi Bingöl’e uyuşturucu madde almaya giden şahıs dönüş yolunda otobüse bindi. Kayseri’nin Malatya girişinde durdurulan M.B.’nin belindeki korseye sarılmış uyuşturucu madde çıktı. Şahıs tutuklandı.

SANIK SUÇLAMAYI REDDETTİ

Bugün görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede ifadesi alınan sanık M.B., “Bingöl il merkezinde ikamet ediyorum. İlahiyat fakültesi öğrencisiyim. Ailemin isteği üzerine okulu dondurdum, çalışmaya başladım. Tesisatçılık yapıyorum. Kocaeli’nde çalışıyorum. İstanbul’a geldim. Havalimanına aracımı bıraktım uçakla Bingöl’e geçtim. Uyuşturucu aldım. Havalimanında sıkıntı olur diye karayolu ile dönmeye karar verdim. Ben 8 senedir içerim. Orada tanımadığım birinden 30 Bin TL değerinde uyuşturucu madde aldım. Kocaeli’nde pahalı olduğu için memleketinden almak istedim. Bel fıtığım vardı. O nedenle korse takıyordum. Uyuşturucuyu da korseye sardım. Otobüsle İstanbul’a dönerken Kayseri girişinde otobüsten indirdiler. Üst aramam yapılırken çıkardım verdim. Kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Ben bırakmayı çok istedim ama öykü yazıyordum bana özgüven veriyordu. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi. Avukatı ise sanığın maddeyi içmek için aldığını ve kullanım miktarı içerisinde olduğunu kaydederek müvekkilinin beraatini istedi. Sanık tahliye edilirken duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.