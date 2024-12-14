Biz Çiftçiyiz Platformu Başkanı Demir, 'Çiftçilerimizin haklarını en iyi şekilde savunacağız'

‘Biz Çiftçiyiz Platformu’ tarafından çiftçilere yönelik projelerin tanıtılması maksadıyla ‘Kayseri Şeker’in Gelecekteki Vizyonu’ adlı toplantı gerçekleştirildi. Çiftçilere yönelik yapılması planlan projelerden söz eden Biz Çiftçiyiz Platformu Başkanı Ömer Demir, "Biz Çiftçiyiz Platformu" olarak, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası yönetiminde daha adil, şeffaf ve çiftçi dostu bir yaklaşımın hakim olması ve kötü gidişe Dur demek için bugün buradan bir meşale yakmak istedik. Sizlerde tanıtım toplantımıza katılarak gücümüze güç kattınız. Allahın izniyle Sizlerden aldığımız bu güç, kararlılığımız ve azmimizi artıracaktır. Bu platform, sadece çiftçiler için değil, aynı zamanda şeker pancarı üretiminin geleceğini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen tüm paydaşların sesi olmayı amaçlamaktadır. Yıllardır emeğiyle, alın teriyle üretimin belkemiğini oluşturan çiftçilerimiz, bu platform sayesinde karar mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olmasını hedeflediğimiz için, aday olduk. Amacımız, Kayseri Şeker Fabrikası'nda güçlü, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını hayata geçirmek; aynı zamanda tüm çiftçilerin ekonomik refahını artıracak politikalar geliştirmektir. Bizler, sadece eleştiren değil, çözüm üreten bir yapı olarak geleceği inşa etmek için, aday olduk. Çünkü biz çiftçiyiz. Emeğimizi, alın terimizi ve toprak sevgimizi geleceğe taşımak için mücadele ediyoruz. Güçlü bir birliktelik, etkili bir dayanışma ve ortak bir vizyon ile Kayseri Şeker'in, yeniden çiftçilerin hak ettiği şekilde yönetilmesini sağlamak için, aday olduk. Bu doğrultuda çiftçilerimize modern tarım teknikleri konusunda eğitimler düzenleyeceğiz. Toprak analizi ve doğru gübreleme uygulamaları için ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlayacağız, daha yüksek verim sağlayan sertifikalı tohumlara kolay erişim imkânı sunacağız, pancar fiyatlandırmasında çiftçilerimizin haklarını en iyi şekilde savunacağız, mazot, gübre, ilaç ve diğer tarım girdilerinde maliyetleri düşürmek için iş birlikleri geliştireceğiz, çiftçilerimize özel düşük faizli kredi imkânları sunmak için finans kuruluşlarıyla ortak çalışacağız, çiftçilerimizin öneri ve görüşlerini doğrudan aktarabileceği bir iletişim mekanizması kuracağız, Çiftçi temsilcilerinin aktif rol aldığı bir danışma kurulu oluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.