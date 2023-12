Vali Çiçek: 'Her mahallede bir spor okulumuz olsun istiyoruz'

Kayseri Valiliği’nin ERVA Projesi çerçevesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Yeşilay Kayseri Şubesi işbirliği ile gençlere 8 farklı branşta hizmet verecek olan ERVA Gençlik Spor Kulübü, Yeşilay Spor Kulübü ve Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu’nun açılışı yapıldı.

Açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, protokol üyeleri, sporcular, antrenörler ve sporcuların aileleri katıldı.

Sporcu gençlerin bağımlılıktan uzak olma oranının yüzde 97 olduğunu söyleyen Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, “Valimizin öncülüğünde Kayseri’de başlatılmış olan bağımlılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde birçok alanda olduğu gibi spor alanında da çok ciddi çalışmalar mevcut. Bizler bağımlılıkla alakalı bir araya geldiğimizde yaptığımız görüşmelerde bir sporcu gencin bağımlılıktan uzak olma oranının yüzde 97 olduğunu görmüştük. Bu bizim bütün çalışmalarımıza ve bu anlamda spora yönlenmemize sebep olan bir doğruluktu. Çünkü gerçekten biz gençliği korumak için Yeşilay olarak 103 yıldır birçok çalışma yapıyoruz. İlkokuldan üniversiteye kadar hiçbir öğrencimizi yalnız bırakmıyoruz. Bağımlılıkla alakalı eğitimler veriyoruz. Sporun bu anlamda olmazsa olmaz olduğunu biliyoruz. Bu sebeple valimiz öncülüğünde Kayseri’deki bütün kurum ve kuruluşlarla birlikte spor okulları açılması kararı alınmıştı. Bugün yine ERVA Spor Okulları - Yeşilay Spor Kulübü adı altında çok güzel bir tesisi şehrimize kazandırıyoruz. Ben tekrar bütün katkılarınızdan dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da, “Ömer Halisdemir Spor Salonu ERVA projesinde valimizin yaklaşık 2 ay önce burada bizzat bizlere verdiği talimatlarla başlamış olduğumuz ve bu konuma gelerek bu bölgedeki çocuklarımızın özellikle spor yapması için ve özellikle de ERVA projesinde antrenörlerimizle, spor eğitmenlerimizle yürüttüğümüz projeye katkı sağlayacak en önemli salonlardan biri olarak açılışını gerçekleştiriyoruz. Bize bu hareketi veren valimize şahsım, kurumum ve teşkilatımız adına teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Gençlerimiz şanslı. Her gittiğimiz yerde açılan spor kompleksleri bir öncekinden daha donanımlı ve güzel oluyor ama buradaki gerek çeşitli fonksiyonları gerekse de mekan itibariyle hakikaten diğerlerini kıskandıracak şekilde. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ama en büyük teşekkürü valimize yapıyoruz. Çünkü valimiz Kayseri’ye geldiği günden beri ortaya koymuş olduğu vizyonla, katmış olduğu sinerji ile şehrimizde değişik bir hava estiriyor” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, “Allah’a çok şükür Ankara’dan Kayseri’ye geldiğimiz her hafta bir açılıştayız. Özellikle yavrularımıza, gençlerimize, geleceğimizin teminatı olan nesillerimize yapılan yatırımların hizmete girmesi bizleri çok daha fazla mutlu ediyor. Ben başta valimiz ve emeği geçen bütün valilik personelimiz olmak üzere Yeşilay’ımızı tebrik ediyorum. Bu güzel salonu hizmete sundukları için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Hiçbir çocuğumuzu ve gencimizi yalnız, kimsesiz bırakmayacağız”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’nin her mahallesinde spor salonu açmak istediklerini ve hiçbir genci ve çocuğu yalnız, kimsesiz bırakmayacaklarını söyleyerek, “Kayseri’nin her mahallesinde bir spor okulumuz olsun istiyoruz ama her mahallesinde, kurumlarımızla beraber. Her yerde olsunlar istiyoruz. Kayseri belediyeleri gerçekten spora, gençlerimize inanılmaz değer ve destek veriyor. Biz de birazcık onların işlerini kolaylaştırmak için onların destekleriyle elimizi taşın altına koymak istiyoruz. Geçen gün Kocasinan’ın muhteşem bir kütüphane açılışını gördüm. Melikgazi’nin akıl küpü kütüphaneleri artık marka oldu. Yine büyükşehrimizin tesisleri marka oldu. Dolayısıyla bizim spor okullarını her yerde açabilecek belediyelerimizin ve kaymakamlıklarımızın bize sağladığı imkanlarla Allah’a şükür imkanlarımız var. Her mahallede olacağız. Hiçbir gencimizi yalnız ve hiçbir çocuğumuzu sahipsiz bırakmayacağız. Bütün kurumlarımızla her zaman çocuklarımızın yanında olacağız. Ben buradan kaymakamlıklarımıza da özellikle bu spor okullarıyla ilgili zaten geçen hafta ziyaretlere başladılar ama biraz daha yoğunlaşmalarını, belediye başkanlarımıza yer noktasında çok büyük destek oluyorlar desteklerini biraz daha arttırmalarını ama Kayseri’nin her mahallesinde ERVA Spor Okulları’nın dalgalanmasını istediğimi belirtmek istiyorum. Spor okulumuz hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından edilen duadan sonra protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek spor salonu ve kulüplerin açılışları yapıldı. Kurdele kesiminin ardından sporcular tarafından protokol üyelerine çiçek takdim edilerek, gösteri yapıldı.