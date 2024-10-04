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Jandarma ekiplerinden hayvanlara duyarlılık etkinliği

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte 100 öğrenci ile birlikte Talas Pati Evi ziyaret edilerek,  hayvanlara eziyet edenlere karşı duyarlı olunması ve hayvan sevgisi konularında eğitim verildi.

Jandarma ekiplerinden hayvanlara duyarlılık etkinliği


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Talas Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte; Kayseri il genelinde öğrenim gören 100 öğrenci ile birlikte Talas Pati Evi ziyaret edilerek, öğrencilere zor durumda kalan hayvanların korunması, hayvanların bakımına ve beslenmesine yardımcı olunması, hayvanlara eziyet edenlere karşı duyarlı olunması ve hayvan sevgisi konularında eğitim verildi. Etkinliğin sonunda öğrencilerle birlikte Talas Pati Evinde bulunan hayvanlara mama dağıtımı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi

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