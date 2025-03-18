Vali Çiçek, 'Kayserili bir fert oldukça bu ülke üzerine hiç kimse değişik hayaller kurmasın'

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yılında Cumhuriyet Meydanı’nda ‘110’uncu Yılında Çanakkale Zaferi Fotoğraf Sergisi’ düzenlendi. Burada açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Yine bir 18 Mart'ta Kayseri'de hep beraber şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Benim dikkatimi çeken bir şey oldu; 3 yıldır Kayseri Valisiyim her geçen yıl artan 18 Mart ilgisi bu yıl adeta zirve yapmış durumda. Sabah geldiğim andan itibaren hem şehitliklerde dua edenler, şehitlerimize minnet borcunu ödemek isteyen vatandaşlarımız, gazilerimizin yakınları özellikle bütün siyasilerimiz, bürokratlarımız hep beraber alanlardaydık. Gerçekten Kayseri gibi milli manevi duyarlılığı yüksek bir şehirde ve sigorta olduğuna inandığımız bir şehirde milli bayramlar nasıl farklıysa 18 Mart'ında bambaşka bir anlamı var. Kayseri'den tüm Türkiye'ye sesleniyoruz; Kayseri oldukça, Kayserili bir tane fert oldukça bu ülke üzerine hiç kimse değişik hayaller kurmasın. Çünkü Kayserililer tetikte ve her zaman bu memleket için çalışmakta, fedakarca mücadele etmekte, canlarını da feda etmekten hiç kaçınmamaktadırlar. Biz Şehitler diyarıyız” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Kayserimizin güzel insanlarına minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Sayın valimizin vurguladığı gibi bugün ayrı bir coşkuyla 18 Mart 1915’in 110. yıl dönümünü hep beraber coşkuyla kutladık. Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik sonrasında tabii ki dernekler ziyaret ettik. Birliğin, beraberliğin dayanışmanın Ramazan'la birlikte feyzini ve bereketini hep beraber gördük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ailelerine sabırlar niyaz ederken halkımıza da minnet duyuyoruz” diye konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise şunları söyledi: “Bugünün anlamı milli, manevi iklimde özellikle Türkiye’nin her köşesinde yaşanması bizim için gurur verici. Özellikle Kayseri var olduğu sürece bu milli, manevi değerleriyle yoğrulan insanımız var olduğu sürece Allah’ın izniyle bu memlekete hiçbir şey olmaz. Bu duyguların 7’den 70’e aşılanması için gayret etmemiz lazım."