Vali Çiçek: 'Kayserililere sözümüz az ceza yazmak değil, trafik ölümlerini düşürmek'

Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 180'inci yıldönümü, polis haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kortej yürüyüşü ile kutlandı. Kutlamalardan sonra birimlere ait polis stantlarını gezen Vali Gökmen Çiçek: “Bizim birinci önceliğimiz ölümlü trafik kazalarının, yaralama trafik kazalarının azalması. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bayramda yine iki vatandaşımızı şehrin içerisinde maalesef kaybettik. Bütün kameralarımıza rağmen, bütün EDS'lerimize rağmen hala ölümlü trafik kazaları istediğimiz seviyede düşürebilmiş değiliz. Bunu üzülerek söylüyorum, bunu hala biz de becerebilmiş değiliz. O yüzden biz hangi yöntem gerekiyorsa çalışarak hiçbir eksikliğe mahal vermeden yapıyoruz. Bizim birinci önceliğimiz yine söylüyorum, ölümlü trafik kazalarını, yaralama trafik kazalarını düşürmek. Bizim Kayserililere sözümüz az ceza yazmak değil Trafik ölümlerini bu şehirde düşürmek. Bu şehirde gerçekten çok fazla trafikten ölüm var. Çok fazla canımızı biz her sene Kayseri'de kaybediyoruz. Bakın düşürdüklerimizi gururla söylüyoruz ama ölümlü trafik kazalarının hala istediğimiz yerde değiliz. O yüzden belki trafik cezaları olur. Belki arkadaşlarımız bu konuda taviz göstermiyorlar. Ama şunu bilin, bizim birinci önceliğimiz bir tek tane dahi Kayseriliyi trafik kazasında kaybetmeleridir. O kadar üzüldük ki bayramda iki tane canımız kayboldu. Yine şehir içerisinde. Şehir içerisinde trafik ölümü çok fazla. O yüzden alınan bütün önlemler belli bir çabanın, belli bir gayretin ve belli bir bilimsel çalışmanın sonucu” ifadelerini kullandı.