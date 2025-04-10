'Sinan'ın Kentinden Mimar Sinan'a Bakmak' Paneli gerçekleştirildi

Erciyes Üniversitesi, Türk mimarlık tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Mimar Sinan’ı anmak ve anlamak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Sinan’ın Kentinden Mimar Sinan’a Bakmak" başlığıyla düzenlenen panel, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.Panele, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Prof. Dr. Osman Özsoy ve Dr. Öğr. Üyesi Sencer Erkman katıldı. Katılımcılar, büyük usta Mimar Sinan’ın sadece mimari eserleriyle değil, aynı zamanda sanata, kültüre ve kent kimliğine bıraktığı derin izlerle anılması gerektiğine dikkat çekti.