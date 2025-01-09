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Vali Çiçek, külliyedeki 'Valiler Buluşması' programına katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Ocak İdareciler Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen 'Valiler Buluşması' programına katıldı.

Vali Çiçek, külliyedeki 'Valiler Buluşması' programına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 10 Ocak İdareciler Günü kapsamında “Valiler Buluşması” programı gerçekleştirildi. Programa; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve 81 ilin valileri katıldı.

Vali Çiçek, sosyal medya platformundan paylaşımda bulunarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 7-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenmiş olan ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya moderatörlüğünde Bakanlarımızla istişare ve söyleşi imkanları bulduğumuz 10 Ocak İdareciler Günü vesilesiyle düzenlenen Valiler Buluşması Programlarına katıldık" dedi.

Haber Merkezi

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