Başkan Özdoğan: 'Gazeteciler toplumun sesidir'

Başkan Özdoğan, anlamlı güne dair mesajında, gazetecilerin kamuoyunun haber alma özgürlüğünü sağlamanın yanı sıra toplumun doğru ve tarafsız bilgiyle buluşmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

"Gazetecilik, Toplumsal Aydınlanmanın Temelidir"

Başkan Özdoğan, gazeteciliğin milletimizin değer ve hassasiyetlerine ışık tutarak milli bilinç ve davranışların inşasında büyük katkı sağladığını ifade etti. Özdoğan, “Gazetecilerimiz, hem demokrasimizin en temel unsurlarından biri olan haber alma hakkını sağlayarak hem de kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatarak son derece meşakkatli bir görevi yerine getiriyor. Meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkesiyle yürütülen bu kutsal görev, toplumumuzun her kesimi için bir aydınlanma kaynağıdır” dedi.

“Zor Şartlarda Büyük Bir Özveri”

Başkan Özdoğan, gazetecilerin savaş, afet ve kriz gibi zor şartlarda dahi görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini vurguladı. Özdoğan, “Gazetecilerimiz, yaşanan felaketlerde yalnızca bilgi aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumu bilinçlendirme ve dayanışma ruhunu güçlendirme anlamında önemli bir sorumluluk üstleniyor. Böylesi zor koşullarda gösterdikleri çaba, hepimiz için bir ilham kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, gazetecilerin toplumun şeffaf ve bilinçli bir yapıya kavuşmasındaki rollerine vurgu yaparak, “Basın mensuplarımızın değerli katkıları, şehrimiz ve ülkemizin gelişimine yön veren en güçlü araçlardan biridir. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak mesajını tamamlayan Başkan Özdoğan, ebediyete irtihal eden gazetecilere de rahmet diledi.