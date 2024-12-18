  • Haberler
  • Gündem
  • Vali Çiçek tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı

Vali Çiçek tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tedavisi tamamlanan kartal, şahin ve akbabayı doğaya saldı.

Vali Çiçek tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; tedavisi tamamlanan kartal, şahin ve akbabayı doğaya saldı.

Özvatan ilçesi yakınlarında yaralı olarak bulunan kartal, şahin ve akbabanın tedavisi tamamlandı. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Özvatan ilçesini ziyaret eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, burada hayvanların tekrar doğal yaşama salınması programına katıldı. Hayvanları doğaya salan Çiçek, şahin ile de fotoğraf çekindi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Çocuğun velayeti hangi şartlarda ebeveynine verilir?
Çocuğun velayeti hangi şartlarda ebeveynine verilir?
Kayserispor'da 5 futbolcu kart cezası sınırında
Kayserispor'da 5 futbolcu kart cezası sınırında
TEÇ-SEN eğitim çalışanlarının taleplerini sıraladı
TEÇ-SEN eğitim çalışanlarının taleplerini sıraladı
Vali Çiçek'ten Sarıoğlan ve Özvatan ilçesinde ziyaret
Vali Çiçek'ten Sarıoğlan ve Özvatan ilçesinde ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, 'Suriyelilerle bozucu bir sosyal çöküntü yaşamadık'
AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, “Suriyelilerle bozucu bir sosyal çöküntü yaşamadık”
Milletvekili Dursun Ataş'tan Sağlık Bakanı'na Ziyaret
Milletvekili Dursun Ataş'tan Sağlık Bakanı'na Ziyaret
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!