Vali Çiçek tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; tedavisi tamamlanan kartal, şahin ve akbabayı doğaya saldı.

Özvatan ilçesi yakınlarında yaralı olarak bulunan kartal, şahin ve akbabanın tedavisi tamamlandı. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Özvatan ilçesini ziyaret eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, burada hayvanların tekrar doğal yaşama salınması programına katıldı. Hayvanları doğaya salan Çiçek, şahin ile de fotoğraf çekindi.