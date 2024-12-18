Vali Çiçek'ten Sarıoğlan ve Özvatan ilçesinde ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri kapsamında Sarıoğlan ilçesi ve Özvatan ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Sarıoğlan ilçesine gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in ilk durağı Sarıoğlan Kaymakamlığı oldu. Kaymakamlığa gelişi sırasında Vali Çiçek, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İlçe Kaymakamı Tugay Kalkanlı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tugğ.Hakan Dedabağı, İlçe Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Vali Çiçek Kaymakamlık ziyareti sırasında Sarıoğlan İlçe Kaymakamı Tugay Kalkanlı’dan ilçenin son durumu ve yatırım çalışmaları hakkında bilgiler aldı. İlçe Adliyesi’ni de ziyaret eden Vali Çiçek, İlçe Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Çakıcı ve Hâkim Muhammed Enes Telli ile bir araya geldi. Kaymakamlık ziyaretini tamamlayan Çiçek, Sarıoğlan Belediyesini ziyaret etti. İlçe Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım’dan ilçenin altyapı ve üst yapı çalışmaları ile projeler hakkında bilgiler aldı. Sarıoğlan İlçe ziyaretlerini sürdüren Vali Gökmen Çiçek, Sarka Kadın Kooperatifini ziyaret ederek üretim faaliyetlerinde bilgi aldıktan sonra, Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gökmen Çiçek beraberinde Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve protokol üyeleri ile birlikte, Tarihi Şahruh Köprüsünü ziyaretinin ardından Özvatan ilçesini ziyaret etmek üzere ilçeden ayrıldı

Özvatan ilçe ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sarıoğlan ilçe ziyaretinin ardından Özvatan ilçesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İlçeye gelişi sırasında Çiçek’i, Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve ilçe protokolü karşıladı. Kaymakamlık Makamında İlçe Kaymakamı Mine Kurt’tan ilçenin durumu hakkında bilgiler alan Vali Çiçek, Özvatan Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Halit Demir’den ilçenin altyapı ve üstyapı çalışmaları ile devam eden projeler hakkında bilgiler aldı. Çiçek ayrıca, Duran Yangın Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu, Özvatan Kadın Kooperatifi, Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Bal Evi’ni de ziyaret ederek, Özvatan ilçesinde bulunan esnaflarla ve vatandaşlarımızla da bir araya geldi.