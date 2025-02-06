Vali Çiçek'ten deprem çalışmalarından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 6 Şubat Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine Anma Programı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Asrın felaketi denildi. Mevla’m bir daha yaşatmasın, felaketlerle karşı karşıya getirmesin” derken, Vali Çiçek de “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kahramanmaraş, Elbistan, Adıyaman ve Hatay’da çok büyük mücadele verdi, ben şahidim. Huzurlarınızda alkışlıyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Müftülüğü, AFAD, TMMOB ve Kayseri Kent Konseyi iş birliği ile Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde 6 Şubat Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine Anma Programı düzenlendi.

Programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, rektörler, deprem bölgesinde isimsiz kahraman olan kamu, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum teşkilatlarının arama, kurtarma personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “2 sene geçti, o günü hepimiz hatırlıyoruz. Buradaki her kardeşimizin bir hatırası, bir katkısı var. Sizlere minnettarız. Sayın Valimiz başta olmak üzere o dönemde görev yapan, emeği geçen belediye başkanlarımız, sivil toplum teşkilatlarımız, kurum ve kuruluşlarımız, hayırsever iş insanlarımız, fedakâr Kayserili hemşehrilerimize minnet duyuyorum” dedi.

Deprem bölgesinde herkesin elinden gelenden çok daha fazlasını yaptığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Gerek deprem sırasında gerek deprem sonrasında gerekse hem psikolojik olarak hem tıbbi olarak hem de maddi katkılar sağlayarak insanların elinden tutuldu” dedi.

“Mevla’m Bir Daha Yaşatmasın”

Büyükkılıç, 11 ilin depremi yaşadığını, Kayseri’nin de en çok etkilenen iller arasında olduğunu vurgulayarak, “Bunu hep beraber yaşadık. Sarız’ımız, Pınarbaşı’mız o bölgenin güzel insanları komşu olmanın avantajıyla, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan deprem bölgesine koştular. Sayın Valimiz ilk dakikadan beri yapmış olduğu fedakârca çalışmalar ile ülkemizin gönlünde yer etti. Bu fedakârlıkların sonucunda bu noktaya geldik. 53 binin üzerinde insanımız hayatını kaydetti, 100 binin üzerinde yaralıdan söz ediliyor. Asrın felaketi denildi. Mevla’m bir daha yaşatmasın, felaketlerle karşı karşıya getirmesin” ifadelerini kullandı.

“Şehrimizi Sahiplenmeliyiz”

Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin yaşandığı deprem felaketinde, yerel yönetim yöneticilerinin dirençli kentler bağlamında yapması gereken çalışmaları olduğuna işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizi sahiplenmeliyiz. Şehrimize yönelmeliyiz. Şehrimizin sorunlarına, şehrimizin insanlarına, şehrimizin dirençli kent oluşturulma yönündeki altyapısını oluşturma anlayışındaki katkılarımıza çok daha fazla yönelmeyiz” dedi.

Büyükkılıç, deprem felaketinde görev üstlenen Türkiye’nin fedakâr insanlarına minnet duyup, teşekkür ettiğini dile getirerek, “Kayseri’mizin güzel insanlarına özel olarak ayrıca minnet duyuyor, teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” ifadelerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, son olarak depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar temennisinde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri’nin adının altın harflerle bu milletin tarihine bir kez daha yazıldığını söyleyerek, “Kayseri, depremde adeta yağmur oldu deprem bölgesine yağdı. Her yerde Kayserililer vardı, o gün Kayseri büyük bir imtihan verdi” diye konuştu.

“Büyükşehir Belediye Başkanımızı Alkışlıyor, Teşekkür Ediyorum”

Başkan Büyükkılıç’ın çok büyük mücadele verdiğini belirten Vali Çiçek, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kahramanmaraş, Elbistan, Adıyaman, Hatay’da çok büyük mücadele verdi, ben şahidim. Huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanımızı alkışlıyor, teşekkür ediyorum. Sağıma baktığımda sağımda, soluma baktığımda solumdaydı” şeklinde konuştu.

Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekiplerinin de çok büyük mücadele verdiklerini belirterek, teşekkürlerini iletti.

AFAD Lojistik Merkezinin Çalışmaları Başladı

Bir müjde de veren Vali Çiçek, uluslararası AFAD lojistik merkezinin havaalanında tüm depremlere 15 dakika içerisinde uçak ile erişebilmek adına çalışmaların başladığını, onayın alındığını vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Garnizon Komutanlığı’na teşekkür etti.

Ülkenin bütün imkânları ile afetlere müdahale edebilmesi için kurulan AFAD hakkında bilgiler veren Kayseri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Rifat Genç de afetlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında görev yapan tüm görevli ve gönüllülere teşekkürlerini sunarak, “İyi ki varsınız” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından arma ve akreditasyon sertifika takdimi gerçekleştirildi.

Programda depremzedeler de AFAD’ın arama kurtarma personeli ile bir araya geldi. Programda depremzedeler Ayşe Güneş ve Mehmet, Gülümser Açıkgöz çifti, asrın felaketinde yaşadıklarını anlatırken, salonda duygusal anlar yaşandı.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Müftülüğü, AFAD, TMMOB ve Kayseri Kent Konseyi iş birliği ile Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde 6 Şubat Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine Anma Programı düzenlendi.

Programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, rektörler, deprem bölgesinde isimsiz kahraman olan kamu, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum teşkilatlarının arama, kurtarma personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “2 sene geçti, o günü hepimiz hatırlıyoruz. Buradaki her kardeşimizin bir hatırası, bir katkısı var. Sizlere minnettarız. Sayın Valimiz başta olmak üzere o dönemde görev yapan, emeği geçen belediye başkanlarımız, sivil toplum teşkilatlarımız, kurum ve kuruluşlarımız, hayırsever iş insanlarımız, fedakâr Kayserili hemşehrilerimize minnet duyuyorum” dedi.

Deprem bölgesinde herkesin elinden gelenden çok daha fazlasını yaptığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Gerek deprem sırasında gerek deprem sonrasında gerekse hem psikolojik olarak hem tıbbi olarak hem de maddi katkılar sağlayarak insanların elinden tutuldu” dedi.

“Mevla’m Bir Daha Yaşatmasın”

Büyükkılıç, 11 ilin depremi yaşadığını, Kayseri’nin de en çok etkilenen iller arasında olduğunu vurgulayarak, “Bunu hep beraber yaşadık. Sarız’ımız, Pınarbaşı’mız o bölgenin güzel insanları komşu olmanın avantajıyla, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan deprem bölgesine koştular. Sayın Valimiz ilk dakikadan beri yapmış olduğu fedakârca çalışmalar ile ülkemizin gönlünde yer etti. Bu fedakârlıkların sonucunda bu noktaya geldik. 53 binin üzerinde insanımız hayatını kaydetti, 100 binin üzerinde yaralıdan söz ediliyor. Asrın felaketi denildi. Mevla’m bir daha yaşatmasın, felaketlerle karşı karşıya getirmesin” ifadelerini kullandı.

“Şehrimizi Sahiplenmeliyiz”

Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin yaşandığı deprem felaketinde, yerel yönetim yöneticilerinin dirençli kentler bağlamında yapması gereken çalışmaları olduğuna işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizi sahiplenmeliyiz. Şehrimize yönelmeliyiz. Şehrimizin sorunlarına, şehrimizin insanlarına, şehrimizin dirençli kent oluşturulma yönündeki altyapısını oluşturma anlayışındaki katkılarımıza çok daha fazla yönelmeyiz” dedi.

Büyükkılıç, deprem felaketinde görev üstlenen Türkiye’nin fedakâr insanlarına minnet duyup, teşekkür ettiğini dile getirerek, “Kayseri’mizin güzel insanlarına özel olarak ayrıca minnet duyuyor, teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” ifadelerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, son olarak depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar temennisinde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri’nin adının altın harflerle bu milletin tarihine bir kez daha yazıldığını söyleyerek, “Kayseri, depremde adeta yağmur oldu deprem bölgesine yağdı. Her yerde Kayserililer vardı, o gün Kayseri büyük bir imtihan verdi” diye konuştu.

“Büyükşehir Belediye Başkanımızı Alkışlıyor, Teşekkür Ediyorum”

Başkan Büyükkılıç’ın çok büyük mücadele verdiğini belirten Vali Çiçek, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kahramanmaraş, Elbistan, Adıyaman, Hatay’da çok büyük mücadele verdi, ben şahidim. Huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanımızı alkışlıyor, teşekkür ediyorum. Sağıma baktığımda sağımda, soluma baktığımda solumdaydı” şeklinde konuştu.

Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekiplerinin de çok büyük mücadele verdiklerini belirterek, teşekkürlerini iletti.

AFAD Lojistik Merkezinin Çalışmaları Başladı

Bir müjde de veren Vali Çiçek, uluslararası AFAD lojistik merkezinin havaalanında tüm depremlere 15 dakika içerisinde uçak ile erişebilmek adına çalışmaların başladığını, onayın alındığını vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Garnizon Komutanlığı’na teşekkür etti.

Ülkenin bütün imkânları ile afetlere müdahale edebilmesi için kurulan AFAD hakkında bilgiler veren Kayseri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Rifat Genç de afetlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında görev yapan tüm görevli ve gönüllülere teşekkürlerini sunarak, “İyi ki varsınız” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından arma ve akreditasyon sertifika takdimi gerçekleştirildi.

Programda depremzedeler de AFAD’ın arama kurtarma personeli ile bir araya geldi. Programda depremzedeler Ayşe Güneş ve Mehmet, Gülümser Açıkgöz çifti, asrın felaketinde yaşadıklarını anlatırken, salonda duygusal anlar yaşandı.