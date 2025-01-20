  • Haberler
  • Gündem
  • Vali Çiçek'ten Kaymakamlara veda ve başarı dilekleri

Vali Çiçek'ten Kaymakamlara veda ve başarı dilekleri

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, dil eğitimi için yurt dışına çıkacak olan Özvatan Kaymakamı Mehmet Gülseven ve Akkışla Kaymakamı Mine Kurt'u makamında ağırladı.

Vali Çiçek'ten Kaymakamlara veda ve başarı dilekleri

 İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından düzenlenen yurtdışı dil eğitimi kursuna katılacak olan kaymakamlara başarı dileklerinde bulunan Vali Çiçek, kentten ayrılacak olan kaymakamlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaymakamlar Mehmet Gülseven ve Mine Kurt, eğitim için yurtdışına gitmenin heyecanını yaşarken, Vali Çiçek, kendilerine eğitim sürecinde başarılar dileyerek uğurladı. Vali Çiçek'in destekleyici ve samimi yaklaşımı, kaymakamlar için moral kaynağı oldu.

Umarım bu yeni üslup hoşuna gider! Başka bir haber ya da bilgiyle ilgili yardıma ihtiyacın olursa, buradayım.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Filistinli esirlerin takası başladı: 90 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı
Filistinli esirlerin takası başladı: 90 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı
Şarampole Düşen Kamyonun sürücüsü kurtuldu
Şarampole Düşen Kamyonun sürücüsü kurtuldu
Üç Rüzgar Türbininin montajı tamamlandı
Üç Rüzgar Türbininin montajı tamamlandı
Melikgazi'de yatay mimari'ye ilk adım atılıyor
Melikgazi'de yatay mimari'ye ilk adım atılıyor
Narkotik operasyonlarında 18 kişi tutuklandı
Narkotik operasyonlarında 18 kişi tutuklandı
Asayiş operasyonunda 1 haftada 207 firari yakalandı
Asayiş operasyonunda 1 haftada 207 firari yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!