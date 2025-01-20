Vali Çiçek'ten Kaymakamlara veda ve başarı dilekleri

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından düzenlenen yurtdışı dil eğitimi kursuna katılacak olan kaymakamlara başarı dileklerinde bulunan Vali Çiçek, kentten ayrılacak olan kaymakamlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaymakamlar Mehmet Gülseven ve Mine Kurt, eğitim için yurtdışına gitmenin heyecanını yaşarken, Vali Çiçek, kendilerine eğitim sürecinde başarılar dileyerek uğurladı. Vali Çiçek'in destekleyici ve samimi yaklaşımı, kaymakamlar için moral kaynağı oldu.

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