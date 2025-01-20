Doktor Başkan'dan Şehir Hastanesi'ne ziyaret

Kentte yerel yönetim hizmetlerini kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırma konusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum ve koordinasyona önem veren Başkan Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Prof. Dr. İbrahim Özcan'a iadeiziyarette bulundu. Başkan Büyükkılıç, fedakârca görev yapan tüm sağlık personeline kolaylıklar dileyerek, "Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine atanan değerli meslektaşım Prof. Dr. İbrahim Özcan'a iadeiziyarette bulunarak, yeni görevinde başarılar diledik" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Özcan da Başkan Büyükkılıç'a sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve hizmetler için teşekkürlerini iletti. Ziyaret esnasında Başkan Büyükkılıç'a, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik de eşlik etti.