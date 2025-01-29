Vali Çiçek, 'Uyuşturucudan kurtarılamayan her çocuk 10 kişiyi beraberinde götürüyor'

Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yapımı tamamlanan hizmet binasının basın lansmanında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bu illete bulaşan çocuklarımızı kurtarmamız gerekiyordu, onlar bizim evlatlarımız. Bütün araştırmalar şunu gösteriyor; kurtarılamayan her çocuk 10 kişiyi daha beraberinde götürüyor. Bazen Türkiye’nin en donanımlı ve en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezini hayırseverlerimizin desteğiyle Kayseri’ye yaptık dediğimde ‘önlesek olmaz mı, bu kadar rehabilitasyon merkezi yapacağınıza uyuşturucunun kökünü baştan kesseniz’ diye yorumlar geliyor. Emniyetimizin ve jandarmamızın 1 gram uyuşturucu yakaladığı zaman bile yaşadıkları sevinci ve ‘sayın valim şükür yakaladık’ dediklerini duysanız, onların mutluluğunu görseniz inanamazsınız, gerçekten büyük mücadele veriliyor” dedi.

Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yapımı tamamlanan hizmet binası için basın lansmanı gerçekleştirildi. Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, emniyet ve jandarma iş birliği halinde gerçekleşen operasyonlarda ele geçirilen her uyuşturucu madde için büyük sevinç yaşandığını ve ciddi bir mücadele verildiğini söyledi. Vali Çiçek, “Bu illete bulaşan çocuklarımızı kurtarmamız gerekiyordu, onlar bizim evlatlarımız. Bütün araştırmalar şunu gösteriyor, kurtarılamayan her çocuk 10 kişiyi daha beraberinde götürüyor. Bazen Türkiye’nin en donanımlı ve en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezini hayırseverlerimizin desteğiyle Kayseri’ye yaptık dediğimde ‘önlesek olmaz mı, bu kadar rehabilitasyon merkezi yapacağınıza uyuşturucunun kökünü baştan kesseniz’ diye yorumlar geliyor. Emniyetimizin ve jandarmamızın 1 gram uyuşturucu yakaladığı zaman bile yaşadıkları sevinci ve bana attıkları sayın valim şükür yakaladık dediklerini duysanız, onların mutluluğunu görseniz inanamazsınız, gerçekten büyük mücadele veriliyor” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’DE İLK OLARAK KIZ VE ERKEK ŞEKLİNDE HİZMET VERECEK’

Vali Çiçek, merkezin Türkiye’de ilk olarak kız ve erkek şeklinde hizmet vereceğini söyleyerek, “Böyle bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezini yapıp sadece Kayseri’ye değil tüm bölgeye hizmet etmesi için hepinizin bildiği gibi 15 ay önce bir söz verdik. Aslında çok korktuğum anlar oldu, bu sözü verdiğimde deprem olmamıştı. 50-60 milyonla biteceğini tahmin ettiğim rehabilitasyon merkezi 280 milyon civarında bir maliyete ulaşmıştı ancak Kayseri’nin hayırseverleri bize inandı, güvendi. 15 ay sonra Türkiye’nin en büyük, en donanımlı, en planlı uyuşturucu rehabilitasyon merkezini size tanıtıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada Türkiye’de ilk olarak kızlar ve erkekler için olacak. Burası 9 bin 400 metrekare, içerisinde spor salonları, atölyeler var. Yeşilay’a çok teşekkür ederim. Zor olan kısımlardan birisi burayı yaptıktan sonra nasıl işleteceğimizdi; Yeşilay genel başkanı ile yaptığımız protokol ile bütün işletim masraflarını ve işletimini Yeşilay üstlendi. Mart ayında da bismillah deyip hastaları kabul etmeye başlayacağız” şeklinde konuştu.