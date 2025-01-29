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  • MHP'den Yangın ve Afetlere müdahale süresini kısaltacak kanun teklifi

MHP'den Yangın ve Afetlere müdahale süresini kısaltacak kanun teklifi

MHP Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bolu'da yaşanan yangın faciasının ardından yangın ve diğer afetlere müdahale süresinin kritik önemini vurguladı.

MHP'den Yangın ve Afetlere müdahale süresini kısaltacak kanun teklifi

Özdemir, her ilde itfaiye ekiplerinin yangın ve afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirecek yeni kanun teklifini meclise sunduklarını açıkladı.

Turizm Tesislerinde Yangın Güvenliği İçin Yeni Düzenlemeler

Özdemir, ayrıca "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesini öngören bir kanun teklifi hazırladıklarını belirtti. Bu düzenlemelerle, turizm tesislerinde yangın güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

 MHP'nin Kararlılığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup toplantısında ifade ettiği gibi, MHP olarak hem bir daha böylesi felaketlerin yaşanmaması hem de sorumluların gereken cezayı alması için atılması gereken adımların kararlılıkla takipçisi olacaklarını vurgulayan Özdemir, bu konuda kararlılıklarını dile getirdi.

Haber Merkezi

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