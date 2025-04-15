Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, don zararı gören tarım alanlarını inceledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Develi ve Yahyalı ilçelerinde çiftçiler ile bir araya gelerek, zirai don vuran tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Şehrimizde yaşanan zirai don olayından maalesef üreticilerimiz fazlasıyla etkilendi. Tarım ve hayvancılığa verdiğimiz desteklerimizle üreticimizin hep yanında olduk. Bu olumsuz şartlarda da onları yalnız bırakmıyor yerinde incelemeler yapıyoruz. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile birlikte Develi’de Gazi Mahallesi’ndeki çiftçimiz Özgür Orhan’ı ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.