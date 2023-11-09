Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Uraloğlu'na ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret etti.

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  • 09.11.2023 15:27
  • Güncelleme: 09.11.2023 15:54
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Uraloğlu'na ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Türkiye’de yolları ve ulaşım ağıyla örnek gösterilen iller arasında bulunan Kayseri’yi, ulaşım ve altyapı alanında daha iyi noktalara taşıma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, bir taraftan da Ankara’da bu alandaki ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Ankara’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu’na ulaştırma ve altyapı alanında yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan proje ve yatırımlar ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Büyükkılıç, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nu Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile birlikte ziyaret ederek, Sayın Bakanımızla şehrimizle ilgili projeler hakkında değerlendirmelerde bulunduk” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu’na Kayseri özelinde ulaşım alanında yapılan hizmetlerden dolayı da teşekkürlerini ileten Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi ilgilendiren proje ve hizmetlerle ilgili sık sık Ankara’da temaslarda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.

İHA

Kayseri Gündem
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