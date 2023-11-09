Başkan Yalçın: 'Atatürk, 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisi'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

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  • 09.11.2023 15:24
  • Güncelleme: 09.11.2023 15:54
Başkan Yalçın: 'Atatürk, 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Atatürk’ün 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisi olduğunu belirten Başkan Yalçın, yayımladığı mesajında yokluklar ve sıkıntılar içerisinde kurduğu devletin ilelebet yaşayacağına vurgu yaparak, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. O, bir askeri deha olmakla birlikte 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisidir. Milli Mücadele yıllarında askeri dehasını ortaya koyan Atatürk, sonrasında kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile de devlet adamlığını ve liderliğini tüm dünyaya göstermiştir. Onun kurduğu cumhuriyet, bugün dünyanın en saygın devletleri arasındadır ve 100. yılına ulaşmıştır. Önümüzdeki yüzyıl ’Türkiye Yüzyılı’ olacaktır. Otomotivden enerjiye, savunma sanayiinden ulaştırmaya kadar birçok alanda atılan adımlar ve sağlanan gelişmeler de bunun gösterisidir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Yalçın mesajını şu şekilde tamamdı:

“Ebediyete intikalinin 85. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmetle anıyor ve sözlerimi şu veciz ifadesi ile sonlandırıyorum; ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.”

İHA

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