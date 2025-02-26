Vali Gökmen Çiçek, 'Erva spor okullarında yeni bir cephe açtık'



Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in öncülüğünde başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, 50’inci ERVA Spor Kulübü "Boyteks ERVA Spor Kulübü" nün açılışı yapıldı. Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Her Erva açılışında çok mutlu olduğumu biliyorsunuz adeta düğün günü gibi oluyor o gün başka bir mutlulukla doluyoruz. Bunu bir savaşa benzetiyorum çünkü biz hiçbir gencimizi alçaklara teslim etmemek adına çıktığımız bu yolda bir meydan okuma demiştim gençliğin özellikle sporla sanatla bilimle buluşması adına, gençliğimizi kaybetmemek adına bu meydan okuma diye söylemiştim dolayısıyla bir meydan okumada bir cephe daha kazanmış oluyorsunuz. 150 gencimiz daha sporla spor salonlarında yeni madalyalar getireceklerini ümitleri ile doluyoruz. Biz pes etmeyeceğiz bırakmayacağız bir gün buraları kapatılırsa kapatmak isteyen çıkarsa gençlerimiz kıyameti koparırız dediler ben de onlara inanıyorum. Ben çok teşekkür ediyorum KayseriRadar yine bizimle beraber yine bir ERVA da Beraberiz Çok teşekkür ediyorum İnşallah daha nicelerini de beraber oluruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Erva spor okullarının hayata geçirilmesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, “ERVA spor okulları projesinin hayata geçirmesi çok anlamlı ve bu spor okullarının özel sektör eliyle stk kurumları eliyle hayata geçirilmiş olması da sürdürülebilirliğini sağlamak açısından çok önemli. Günümüzde en büyük problem çok şatafatlı açılışla başladığımız projelerin devamını sağlanamaması bugün sordum 150 tane gencimiz buraya kaydolmuş. Gençlerimiz şunu asla unutmayacak hayatta çalışmadan başarının gelebilme ihtimali yok çok çalışmak zorundasınız çalışmadan başarının geldiği tek yer sözlüktür. Türkiye'nin bütün avantajlı illerini Kayseri ile kıyasladığımızda hizmet verdiği 6 sektörün beşinde Kayseri Türkiye'nin birincisi. Türkiye'nin avantajlı her yerine rağmen Kayseri sanayide teknolojide üretimde 1 numara olabiliyor. Dünyanın her tarafındaki sporculara rağmen de burada da birinci olmamamız için hiçbir neden yok” diye konuştu.