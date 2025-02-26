Holding Ceo'su Ertekin, kazada yaralanan işçilerinin yanında

İncesu İlçe Girişinde Meydana Gelen Trafik Kazasında 6 Form Sünger Çalışanı Yaralandı

Kaza haberinin hemen ardından, Form Sünger Genel Müdürü Metin Uğur, İnsan Kaynakları ve İdari İşler ekipleri, holding doktorları ve sendika temsilcileri, yaralı çalışanlarla yakından ilgilendi. Form Sünger'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in paylaştığı bilgilere göre, kaza geçiren mesai arkadaşlarının son durumu şöyle:

- Zafer Öztürk: Cuma günü taburcu oldu.

- Veli Doğan: Bugün taburcu oldu.

- Tarık Eke: Leğen kemiğinden ameliyat oldu, servisteki tedavisi devam ediyor. Perşembe günü taburcu olacak.

- Ali Akkuş: Bugün taburcu oldu.

- Furkan Gömeç: Kafatası travması yaşadı ve yoğun bakımda uyutuluyor. Tüm dualarımız yoğun bakımdaki tedavi süreci devam eden Furkan kardeşimiz için.

- Erhan Seyhan: Kaza yapan mesai arkadaşlarını ziyaret amacıyla gittiği hastanede aort damarının yırtılması nedeniyle acil ameliyata alındı. Erhan kardeşimizin de serviste tedavisi devam ediyor.

Form Sünger ekibi, yaralı mesai arkadaşlarının sağlık durumları normale dönene kadar yanlarında olmaya ve tedavi süreçlerini yakından takip etmeye devam edeceklerini belirtti.