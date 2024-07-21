Pınarbaşı'nda havaya ateş açan düğün magandaları 1 kişiyi yaraladı

Olay dün akşam saatlerinde Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesine bağlı Yukarı Borandere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir düğünde havaya ateş açılması sonucu 50 yaşlarında E.U. isimli bir vatandaş yaralandı. Durumun fark edilmesiyle düğün durdu ve ekiplere ihbarda bulunuldu.

Öte yandan yaralı E.U. Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilirken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ederken yaralı E.U.’nun hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.