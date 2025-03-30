Vali Gökmen Çiçek'ten bayram mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hunat Camii’nde kılınan bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası açıklamarda bulunan Vali Çiçek, “Bir bayrama daha Kayseri’de kavuştuk. Kayseri’de bayramların bir farklı olduğunu hepimiz hissediyoruz. Milli bayramlarda Kayseri'nin birlik ve beraberlik duygusu içinde insanların birbirine sarılmaları, birbirleriyle tanışmaları bir başka olur. O bayramlaşma, yüzlerindeki sevgi gerçekten beni geldiğim günden beri şaşırtıyor ve çok mutlu ediyordu. Bugün de hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içinde Kayseri’de bir bayram sabahına uyandık. Bayram namazından sonra bayramlaşma, yine farklı bir atmosfere büründü. Ancak Kayseri’nin içinde, özellikle Gazze’deki acı çeken, katliama ve soykırıma uğrayan Müslümanların hali, tüm Türk milletinin olduğu gibi Kayserililerin de yüreğini sızlatıyor. Buradan camilerden dua ettik. Allah, inşallah mazlumların çektiği çilelerin ve Müslümanların uğradığı zulümlerin bitmesini nasip eder. Bir bayrama daha, birlik ve beraberlik içinde inşallah Kayseri’de kavuşuruz” diye konuştu.