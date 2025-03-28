Vali Gökmen Çiçek'ten Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Bayramların sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, dostluklarımızı pekiştirdiğimiz ve hoşgörünün en güzel örneklerini sergilediğimiz özel günler olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, "Ramazan ayının ardından gelen bu mübarek bayram, bizlere sabrın, sevginin ve bereketin ne denli önemli olduğunu hatırlatmaktadır," dedi.

Ayrıca, bayramların unuttuğumuz değerleri hatırlamak için bir vesile olduğunu belirten Çiçek, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin ve paylaşmanın önemini vurgulayarak, "Bayramın manevi ruhunu yaşatmanın en güzel yollarından biridir," şeklinde konuştu.

Kayseri’de huzur içerisinde geçen Ramazan ayından sonra bayramın da aynı şekilde huzur içerisinde geçirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Çiçek, emniyet ve jandarma teşkilatlarının yanı sıra sağlık, itfaiye ve zabıta ekiplerinin de vatandaşların hizmetinde olacağını belirtti.

Sonuç olarak, Vali Gökmen Çiçek, "Bu duygu ve düşüncelerle çok kıymetli şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, tüm Kayserili hemşehrilerimin, değerli mesai arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; sağlık ve mutluluk dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum," diyerek mesajını tamamladı.