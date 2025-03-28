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  • Vali Gökmen Çiçek'ten 'oruçlu bayramlaşmada' birlik mesajı

Vali Gökmen Çiçek'ten 'oruçlu bayramlaşmada' birlik mesajı

Kayseri Valiliği tarafından bayramdan iki gün önce oruçlu olarak düzenlenen protokol bayramlaşma programında konuşan Vali Gökmen Çiçek, 'Bu ilin valisi olarak 1 yılda hiçbir arkadaşımdan incinmedim. Hep dostluk, kardeşlik hukuku içerisinde bu ili idare ettirmeye çalıştım. El ele mücadele verdik, et ve tırnak gibiyiz. Kayseri'nin bu birlik ve beraberliği tüm illere örnektir' dedi.

Vali Gökmen Çiçek'ten 'oruçlu bayramlaşmada' birlik mesajı

Kayseri Valiliği’nde düzenlenen bayramlaşma programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, il müdürleri, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek burada yaptığı konuşmada, “Bu ilin valisi olarak 1 yılda hiçbir arkadaşımdan incinmedim. Hep dostluk, kardeşlik hukuku içerisinde bu ili idare ettirmeye çalıştım. El ele mücadele verdik, et ve tırnak gibiyiz. Kayseri’nin bu birlik ve beraberliği tüm illere örnektir. Kayseri’yi geliştirmek için el ele mücadele ettik. Ömür geçip gidiyor bizler bu dünyada bir şeyler bırakmak adına çalışıyoruz. Bu bayramdan sonra tekrar bir seferberlik başlatarak tüm kurum kuruluşlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Nice bayramlara erişmemizi temenni ediyorum. Çok değerli Karayolları Genel Müdürü şehrimize teşrif etti ve ulaşım ile ilgili konularımızı istişare ettik” dedi.

Haber Merkezi

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