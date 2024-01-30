Vali Gökmen Çiçek: 'Yeni hocayla yeni başlangıç, heyecan yarattı'

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Kayserisporumuzun uzun zamandır puan hasreti vardı, yeni hocayla yeni bir başlangıç yaparak bir heyecan oluşturdu. Takımımız çok iyi mücadele etti, çok keyifli bir maçtı. Antalyaspor da güçlü bir takım, bu maç moral oldu. Bundan sonraki haftaların daha umut verici olduğunu düşünüyorum” dedi.

Süper Lig'in 23. Haftasında Antalyaspor’u konuk eden Kayserispor, ilk yarıyı geride tamamlarken ikinci yarıda Karimi’nin attığı golle berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı ve 7 haftalık mağlubiyet serisini de sona erdirdi. Maç sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayserisporumuzun uzun zamandır puan hasreti vardı, yeni hocayla yeni bir başlangıç yaparak bir heyecan oluşturdu. Takımımız çok iyi mücadele etti, çok keyifli bir maçtı ve bu soğuk havaya rağmen birçok taraftarımız da gelerek takımı yalnız bırakmadı. Futbolcularımız da bu coşkuya güzel oynayarak karşılık verdiler, Antalyaspor da güçlü bir takım, bu maç moral oldu. Bundan sonraki haftaların daha umut verici olduğunu düşünüyorum” dedi.