Vali Yardımcısı Tekeş, 'AFAD olarak sahada ciddi çalışmalar yapıyoruz'

Kayseri’de farkındalık oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Meydanında AFAD, JAK, İtfaiye, akredite kuruluşlar ve arama kurtarma ekipleri; arama kurtarma ekipmanlarını sergilediği stantlarda vatandaşları bilgilendirdi. Kayseri Valisi Ömer Tekeş ise stantları gezerek bilgiler aldı. Depreme hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çeken Tekeş, “Ülke olarak afet ülkesiyiz. Her sene muhakkak bir deprem, bir sel, bir yangın bir şekilde bir afetle hemhal oluyoruz. Bugün biliyorsunuz 17 Ağustos depreminin 25’nci yılı; 2 yıl önce de Kahramanmaraş merkezli büyük bir deprem yaşadık. Bu bize şunu gösteriyor; her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Bugün de bu amaçla AFAD'ımız, akredite kuruluşlarımız, arama kurtarma ekiplerimizle birlikte hem bir farkındalık olsun, hem bir şekilde bu afet durumuna herkesin dikkatini çekip afetlere hazırlıklı olmamız gerektiğini de hissettirmek istedik. Kayseri'de bir afet şehri ve ciddi bir deprem üretecek fay hatlarının olduğu bir nokta ve AFAD olarak sahada ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu sene Türkiye genelinde hedef 100 bin arama kurtarma diye yola çıktık. Kayseri’de de hedefimiz 500 bin. Şu an yarısının eğitimlerini tamamlamış bulunmaktayız, sene sonuna kadar tamamlayacağız. Her yıl bir afetle uğraştığımız için hazırlıklı olmamız gerekiyor” diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Rıfat Genç ise, “17 Ağustos depremini biz acı hatıralarıyla biliyoruz, çok can kaybetmiştik. 6 Şubat depremlerinde de ne yazık ki daha büyük kayıplar yaşayarak ülkemiz büyük bir sınavdan geçti. O sınav bize şunu gösterdi biz vatan, millet olarak tamamıyla hazır hale gelene kadar hiç dur durak demeden çalışmamız gerekiyor. Bugün de burada Sayın Valimizin katkılarıyla birlikte bütün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte halkımızı afetlere daha hazır hale getirebilmek için bir farkındalık faaliyeti gerçekleştirmek üzere bulunduk. Çok çalışacağız. Halkımız da afetlere daha hazır hale gelmesi için farkındalığını arttıracak ve zarar görme olasılığımızı da daha düşüreceğiz. Allah inşallah ülkemizi afetlerden uzak eylesin” diye konuştu.

Gökbörü Arama, Kurtarma ve Eğitim, Acil Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Akif Aktan da şunları söyledi: “17 Ağustos 1999 depremi çok acı bir şekilde yaşandı, bazı insanlarımız enkaz altında kaldı. Bizler depremler yaşandığında insanların hayatına umut olmak için gönüllü olarak seferber oluyoruz. Acı bir deneyim yaşıyoruz. İnşallah, rabbim vatanımıza milletimize bir daha yaşatmaz. Bizler Gökbörü Derneği olarak; arama ve kurtarmalarda gönüllü olarak insanlarımıza faydalı olmak için kurulan bir derneğiz. Gençlerden oluşan bir gönüllü ekipten oluşuyoruz. Gönüllü olarak insanlarımıza ekipmanlarımız ile birlikte ne kadar faydalı olabiliriz, neler yapabiliriz diye bir çaba içerisine girmek istiyoruz. Bu tamamen inanan insanlarla yola çıkılan bir şeydir ve bizler inanan insanlarla yola çıkmak istiyoruz. İnsanları ikna etmek için uğraşmıyoruz. Çünkü ikna ettiğimiz insanlar yarı yolda bırakıyor. İnanan insanlarla bu işi başarmak istiyoruz” diye konuştu.