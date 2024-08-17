Mondi Home Sivas Caddesi Mağazasına görkemli açılış

Kocasinan ilçesine bağlı Sivas Caddesi üzerinde Mondi Home Mobilya mağazasının şube açılışı gerçekleşti. Şube açılışına Ak parti grup başkanvekili Mustafa Elitaş, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri, Kayseri protokolü, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gürsoy ve Mondi Home Genel Müdürü Özkan Yıldırım katıldı. Açılış programında konuşan Ak parti grup başkanvekili Mustafa Elitaş, “Her bir işletme ülke ekonomisine muhakkak bir katkı sağlayacaktır. O katkıyı da kim olursa olsun imal ederek, pazarlayarak vatandaşın hizmetine sunmak önemli bir iştir. Ekonominin 2024 yılında geldiği bu süreçte işletme açabilmek, çalıştırabilmek önemli bir iştir. İnşallah bizim yavrularımız çıktıkları bu yolda hayatı daha iyi götürecekler daha iyi noktaya getireceklerdir. Ben teşrif eden Erzincan ve Kayseri valisine, değerli protokole Adana’dan, Kahramanmaraş’tan buraya katkı sağlayan değerli iş adamlarımıza ve tüm gönüldaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın” dedi.



Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, mağaza ortakları Hakan Elitaş ve Ali Oymakapu’ya hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, “Değerli dostum Hakan ve Ali’nin bu güzel iş yerlerinin açılışına katılmaktan çok mutluyum, aileleriyle birlikte ikisini de tebrik ediyorum. Şöyle bir bakınca öyle bir heybetli görünüyor ki, ayrı bir renk kattı buraya. Hakan’ın burayı açacağını biliyordum ama bu kadar heybetli olacağını tahmin etmiyordum. Kayseri’nin her gün değiştiğini yeni açılan müesseslerle fark edebiliyorum. Ayrıca Mondi, İstikbal, Bellona markaları Kayseri’mizin kendi gururu. Burada da Mondi mağazası Kayseri’nin en büyük mağazası diye yazıyor. Bu güzel yerde olmaktan gerçekten çok mutluyum, hayırlı uğurlu olsun diyorum, bol kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Her yapılan yatırım değerli, taşı taş üstüne koyandan Allah razı olsun diyorum. Bu noktada, böyle bir yerin açılışında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bugün burada Mondi’nin açılışını yapıyoruz. Mobilyayla ilgili marka değerini hala koruyan majör olarak bu işi devam ettiren bir firmalar zinciri var. Bu marka zincirine de yatırımlar hala devam ediyor. Bu şekilde güzel markalı yatırımlarında Kocasinan’da olması bizleri mutlu ve memnun ediyor. Bereketli olsun, hayırlı olsun, bu mağaza işyeri sahiplerine hayırlı kazançlar versin” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gürsoy, yerli ve milli marka olan Mondi Home’un yeni mağazasını açmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, “Kayseri’de gururumuz olan yerli ve milli dediğimiz kendi markamız olan üretim tesisimizin yeni bir mağazasının açılışından gurur duyuyoruz. Güzel bir yerde, güzel ve şık bir mağaza olmuş. Ben firma sahiplerini tebrik ederek hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hem istihdama hem vergiye hem Kayseri’mizin marka değerine katkı sunduğu için her açılış çok önemli. Firma sahiplerine hayırlı uğurlu olsun diyorum, Allah Halil İbrahim bereketi versin” diye konuştu.

Mondi Home Genel Müdürü Özkan Yıldırım, konuşmasında, “Sloganı yenile hayatı olan Mondi Home markamızın her beğeniye hitap eden ev mobilyası ürünlerinde rekabetteki üstünlüğü tartışılamaz ve son yıllarda sergilediği ürün tasarımlarındaki başarısı göz ardı edilemez şekilde. Bu şekilde güzel mağazaların açılışında böyle kalabalık bir katılımla bir araya gelmekten dolayı çok mutluyuz. Yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mağaza Sahibi Ali Oymakapu ise mağazasının açılışında yaptığı konuşmada iş ortağına da teşekkür ederek, “Hale Mobilya olarak üçüncü mağazamızı sizlerle açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dürüst ticaret, kaliteli hizmet ve yüksek müşteri memnuniyeti ilkelerimiz doğrultusunda temsilcisi olduğumuz markaları mobilyanın başkenti olan Kayseri’mizde siz değerli tüketicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Tabi burada son olarak çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere perakende sektörü yoğun çalışma temposu gerektiren bir sektör. Hem açılış sürecinde hem de çalışma hayatımda göstermiş olduğu anlayış için önce eşime ve aileme, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum Hakan Elitaş Bey’e ve kıymetli eşine emekleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.