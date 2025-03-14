Kayseri, Kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi'ne dahil edildi

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’ne 4 yeni il dahil edilerek toplam proje alanı 12 ile çıktı. Projeye 75 milyon dolar ilave bütçe sağlandı. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) kredisi ile Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bartın, Sinop, Kastamonu ve Çankırı illerinde yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne Kayseri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük illerimiz de dahil edildi. Böylece, proje kapsamındaki il sayısı 12'ye çıkarılmış oldu. Ayrıca, mevcut 75 milyon Euro olan proje bütçesine 75 milyon dolar daha ilave edilerek, projenin kaynakları artırıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, projede yer alan iller için sağlanan bu ek desteklerin üreticiler için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.