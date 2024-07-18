Valilik önünde kendini yakmak isteyen vatandaş zor ikna edildi

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda A.A. isimli şahıs, iddiaya göre 6 yıllık çalıştığı işinden çıkarılacağını öğrendi. A.A., durum üzerine eline aldığı su şişesindeki benzinle birlikte çekici vincin üzerine çıktı.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar intihar girişiminde bulunan A.A.’yı ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı söndürücü hortumu hazırda bulundururken bir polis vince vatandaşın yanına çıktı. Polisi kendisine yaklaştırmayan A.A. elindeki çakmakla kendini yakma tehdidiyle polisi uzaklaştırdı. Polis ekipleri, intihar etmek isteyen A.A.’yı uzun süren uğraşlar sonucu ikna etti. A.A., elindeki benzin dolu şişeyi atarak intihar girişiminden vazgeçti. Polis, şahsı sağlık kontrollerinden geçirmek üzere sağlık ekiplerine teslim etti.