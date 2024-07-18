MHP'li Özdemir'den yapay zekâ ile ilgili dikkat çeken soru önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a yapay zekâ ile ilgili yazılı soru önergesi verdi.

Dünyada ve Türkiye’de pek çok kurum tarafından kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler ve yapay zekânın verimlilik artışındaki etkisine dair tartışmaların dünya genelinde devam ettiğine dikkat çeken Özdemir, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler ve yapay zekânın verimlilik artışındaki etkisine dair tartışmalar dünya genelinde devam etmektedir. Ülkemizde de pek çok kamu kurum ve kuruluşunda yapay zekâ teknolojisinin kullanıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda; Ülkemizde yapay zekânın kamu kuruluşlarında kullanımı hangi alanları kapsamaktadır? Yapay zekâ, hangi kamu kuruluşlarında ve hangi amaçlarla kullanılmaktadır? Yapay zekânın ülkemizde işletmelerde kullanımı hangi seviyededir? Türkiye’de kamu dışında kalan özel teşebbüslerin yüzde kaçında yapay zekâ kullanılmaktadır?”