Vatandaş sordu Başkan cevapladı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı’nda gerçekleşti. Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorularını cevapladı. Burada konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kitap fuarının ikincisini yapıyoruz rekor üzerine rekor kırıyor. Çünkü okuyan ve okutan şehir özelliği Kayserililer için olmazsa olmaz oldu. 1 milyon 82 bin vatandaşımız geçen sene kitap fuarını ziyaret etmişti. Bu sene de çocuk kitap fuarımıza gerçekten yoğun bir ilgi var 10 gün süresince burada vatandaşlarım gelecek hem kitaplarla hem çocukların değişik eğlencelerine ortam sağlayan imkanlarla buluşacaklar. Bugün burada aynı zamanda “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” diye bir etkinlik de hayata geçirdik. O da ayrı bir güzellik sağ olsun hemşehrilerimiz teşekkürleriyle bizleri ağırladılar, uğurladılar. Gençler acayip soru soruyorlar. Artık anladım ki gençlerin beklentilerine cevap verecek konumda yol almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da gençlerin dostu bir Belediye Başkanı ile çalışmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, “Genç dostu bir Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber yanında yöresinde il başkanlığı görevini sürdürmek bizim için gurur. Gittiğimiz her yerde bir imza her yerde bir hizmet var bununla karşı karşıyayız adeta bir bayramı yaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.